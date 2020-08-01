2020-08-01T07:31:02+03:00
Происшествия

Появилось видео с задержанием "Левобережного маньяка" в Омске

У подозреваемого также изъяли вещи для экспертизы [фото + видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В квартире "маньяка" провели обыск. Фото: Пресс-служба УМВД по Омской областиВ квартире "маньяка" провели обыск. Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
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Накануне вечером омская полиция задержала подозреваемого в двух нападениях на женщин на Левом берегу. Слухи о "маньяке" неделю будоражили горожан. Информация о нем активно распространялась в соцсетях и обрастала новыми подробностями. В итоге по фотороботу его все же задержали.

Сейчас официально известно, что 37-летний мужчина уже был неоднократно судим и является наркоманом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. Можно предположить, что и на преступления он решился ради дозы.

Сегодня следственные органы опубликовали видео с задержания подозреваемого, а также фотографии некоторых изъятых вещей. Предполагают, что в них он и совершил нападения на женщин, а экспертиза поможет установить детали произошедшего.

Предполагают, что именно в этом "маньяк" нападал на своих жертв Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

Предполагают, что именно в этом "маньяк" нападал на своих жертв Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

Задержание маньяка в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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