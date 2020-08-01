Появилось видео с задержанием "Левобережного маньяка" в Омске
Накануне вечером омская полиция задержала подозреваемого в двух нападениях на женщин на Левом берегу. Слухи о "маньяке" неделю будоражили горожан. Информация о нем активно распространялась в соцсетях и обрастала новыми подробностями. В итоге по фотороботу его все же задержали.
Сейчас официально известно, что 37-летний мужчина уже был неоднократно судим и является наркоманом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. Можно предположить, что и на преступления он решился ради дозы.
Сегодня следственные органы опубликовали видео с задержания подозреваемого, а также фотографии некоторых изъятых вещей. Предполагают, что в них он и совершил нападения на женщин, а экспертиза поможет установить детали произошедшего.
Предполагают, что именно в этом "маньяк" нападал на своих жертв Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Задержание маньяка в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU