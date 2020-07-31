Появилось фото пойманного "Левобережного маньяка", который держал в страхе целый район
Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции
Сейчас мужчина находится в отделении полиции под надзором правоохранителейФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полиция задержала мужчину подозреваемого в нападении на женщин на Левом берегу в Омске. В его поимке помогли местные жители, которые по фотороботу узнали преступника. Им оказался местный наркоман.
Сейчас его доставили в полицейский участок для проведения следственных мероприятий. Пресс-служба полиции опубликовала первое официальное фото преступника. Все фотороботы и фотографии, гулявшие по сети до этого, оказались фейками.
По данным пресс-службы омской полиции, подозреваемым в убийстве и нападении на женщину оказался 37-летний ранее судимый омич.
ИСТОЧНИК KP.RU