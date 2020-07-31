Стало известно, какая погода ждет омичей в День города

31 Июль 2020 2020-07-31T14:39:54+03:00

На время праздников осадков не прогнозируют

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На выходных Омск отметит 304 годовщину основания. Несмотря на то, что большинство мероприятий пройдет в онлайн режиме, горожане смогут прогуляться по городу. Погода для этого будет вполне подходящей.

По данным Обь-Иртышского гидрометиоцентра 1 июля в субботу возможны кратковременные дожди, но температура воздуха поднимется до +29...+34 градусов. Такая дневная температура сохранится и на следующий день 2 июля в воскресенье.

Также отметим, что следующая неделя в Омске ожидается жаркой и безоблачной. В городе не прогнозируют даже кратковременных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU