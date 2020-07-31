2020-07-31T14:00:18+03:00
Происшествия

Появилось видео нападения педофила на ребенка в Омске

Подозреваемого разыскивает полиция [видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мужчина, напавший на девочку носил волосы до плеч и был одет в черную куртку.Мужчина, напавший на девочку носил волосы до плеч и был одет в черную куртку.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омск потрясло сообщение о нападении педофила на малолетнюю девочку. По информации пресс-службы следственного комитета, инцидент произошел 29 июля в 21:30. Неизвестный мужчина зашел в подъезд за двумя девочками и на лестнице схватил одну из них. Извращенец пытался утащить ребенка вниз. Девочке удалось вырваться и убежать домой. Заявление по факту нападения родители подали в полицию на следующий день.

Злоумышеленник попал на камеры видеонаблюдения, где достаточно отчетливо виден сам и все его действия. В соцсетях утверждают, что мужчина пытался поймать 6-летнюю девочку еще за сутки до момента, который попал на видео. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, никакого вреда физическому здоровью девочки педофил нанести не успел.

Сейчас его разыскивают в полиции. Составлен подробный фоторобот, есть приметы преступника: мужчина на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные вьющиеся до плеч, на лице щетина. Был одет: в куртку черного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.

Педофил в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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