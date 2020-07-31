«Отец бьёт и пинает в живот»: Омичи обеспокоены судьбой девочки из неблагополучной семьи

31 Июль 2020 2020-07-31T13:20:49+03:00

Соседи сообщают о том, что постоянно слышат детский плач Фото: Евгения ГУСЕВА

По утверждениям соседей с ней жестоко обращаются родители

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В соцсетях омичка сообщила о жестоком обращении с маленьким ребенком. Женщина рассказала, что в гостях узнала историю девочки, проживающей на улице Волгоградская дом 24. Местные жители рассказали знакомой, что постоянно слышат плачи, а недавно видели, как отец пинает малышку в живот.

- Обращались в разные инстанции, но ребенка никто не забрал. Семья, вроде как, состоит на учете в ПДН, - рассказала женщина.

В пресс-службе министерства образования оперативно отреагировали на сигнал горожан. Назначена проверка. Также в ведомстве уточнили, что ранее эта семья не попадала в поле зрения надзорных органов и не стояла нигде на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU