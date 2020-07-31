2020-07-31T12:22:42+03:00
Общество

Стало известно, чем заменят салют на День города в Омске

Время и место проведения шоу пока держат в тайне
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Салюта в Омске точно не будет, его заменят световым шоу. Фото: Серегин Да-ДаСалюта в Омске точно не будет, его заменят световым шоу. Фото: Серегин Да-Да
Изменить размер текста:

Сегодня стало окончательно известно, что салюта в день города в Омске не будет. Его заменят, как и планировали, световым шоу на нескольких омских зданиях. Должны появиться 3D проекции на их фоне. Тематика шоу не раскрывается, так же как места и время его проведения.

- В связи с запретом на проведение массовых мероприятий о месте и времени проведения мэппинга не сообщается намеренно, чтобы избежать массового скопления людей в целях безопасности горожан, - сообщили о своем решении представители мэрии.

Омичам предлагают наблюдать за представлением в Интернете в соцсетях мэрии и правительства Омска.

Анонс все же пообещали сделать за час до начала мэппинга. Пока ничего не говорят даже о длительности светового шоу, но можно предположить, что по продолжительности оно будет сопоставимо с салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какая погода ждет омичей в День города
Появилось видео нападения педофила на ребенка в Омске
«Открытый микрофон» на ТНТ: Три миллиона рублей, новый наставник и неожиданное заявление Ахмедовой
«ИП Пирогова» отправляется в Санкт-Петербург
«Отец бьёт и пинает в живот»: Омичи обеспокоены судьбой девочки из неблагополучной семьи
Стало известно, чем заменят салют на День города в Омске
«Росводоканал Омск» назвал лучших и худших плательщиков за полугодие
В единственном омском районе без коронавируса зафиксировали первый случай заражения
В Омской области отец насмерть забил 3-летнего сына
Уютная история Дары Востока
Выбираем профессию с Омским ГАУ
На загруженном перекрестке в центре Омска изменили схему движения
За неделю в Омской области от коронавируса умерли 8 человек
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Плюсы «сельской» прописки
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей