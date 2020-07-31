Стало известно, чем заменят салют на День города в Омске
Сегодня стало окончательно известно, что салюта в день города в Омске не будет. Его заменят, как и планировали, световым шоу на нескольких омских зданиях. Должны появиться 3D проекции на их фоне. Тематика шоу не раскрывается, так же как места и время его проведения.
- В связи с запретом на проведение массовых мероприятий о месте и времени проведения мэппинга не сообщается намеренно, чтобы избежать массового скопления людей в целях безопасности горожан, - сообщили о своем решении представители мэрии.
Омичам предлагают наблюдать за представлением в Интернете в соцсетях мэрии и правительства Омска.
Анонс все же пообещали сделать за час до начала мэппинга. Пока ничего не говорят даже о длительности светового шоу, но можно предположить, что по продолжительности оно будет сопоставимо с салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU