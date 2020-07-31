Стало известно, чем заменят салют на День города в Омске

31 Июль 2020 2020-07-31T12:22:42+03:00

Салюта в Омске точно не будет, его заменят световым шоу. Фото: Серегин Да-Да

Время и место проведения шоу пока держат в тайне

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Сегодня стало окончательно известно, что салюта в день города в Омске не будет. Его заменят, как и планировали, световым шоу на нескольких омских зданиях. Должны появиться 3D проекции на их фоне. Тематика шоу не раскрывается, так же как места и время его проведения.

- В связи с запретом на проведение массовых мероприятий о месте и времени проведения мэппинга не сообщается намеренно, чтобы избежать массового скопления людей в целях безопасности горожан, - сообщили о своем решении представители мэрии.

Омичам предлагают наблюдать за представлением в Интернете в соцсетях мэрии и правительства Омска.

Анонс все же пообещали сделать за час до начала мэппинга. Пока ничего не говорят даже о длительности светового шоу, но можно предположить, что по продолжительности оно будет сопоставимо с салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU