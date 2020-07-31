2020-07-31T11:48:33+03:00
Общество

В единственном омском районе без коронавируса зафиксировали первый случай заражения

Пока сообщают об одном заболевшем
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Знаменском районе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусомВ Знаменском районе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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Омский штаб по борьбе с коронавирусом регулярно сообщает о географии распространения короновирусной инфекции в регионе. В сводках постоянно фигурировали Муромцевский, Тюкалинский, Павлоградский, Омский, Москаленский, Калаченский, Щербакульский и другие районы. В них вирус был наиболее активен. Но были в Омской области и так называемые "чистые" районы, где ранее не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Сегодня, по данным оперштаба, в Знаменском зарегистрировали первый случай коронавируса. Пока не известно, будет ли заражение распространяться дальше по району или его удалось купировать. Всего с начала пандемии в регионе умерли от COVID-19 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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