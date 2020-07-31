2020-07-31T12:01:46+03:00
Общество

На загруженном перекрестке в центре Омска изменили схему движения

Дорожники вернули запрещенный ранее поворот
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Все работы проводились ночью, чтобы не создавать пробкиВсе работы проводились ночью, чтобы не создавать пробкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Изменения коснулись перекрестка улиц Масленникова и Декабристов. Ранее дорожные службы убрали возможность левого поворота с Масленникова на Декабристов при движении в сторону ул. Куйбышева.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, по результатам наблюдения этот запрет создал затруднения для движения транспорта на этом участке дороги. Особенно большие пробки образовывались в час-пик. Поэтому поворот было решено вернуть. Все необходимые работы провели в ночное время, чтобы не создавать дополнительных заторов.

Также специалисты уточнили, что ведутся работы по улучшению организации движения на на перекрестках улиц 70 лет Октября и Дмитриева, Герцена и Рабиновича. В скором времени омичей могут ждать изменения и на этих участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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