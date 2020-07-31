2020-07-31T11:08:51+03:00
Общество

За неделю в Омской области от коронавируса умерли 8 человек

С начала пандемии скончались уже 70 омичей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске за последнюю неделю каждый день умирали от коронавируса людиВ Омске за последнюю неделю каждый день умирали от коронавируса людиФото: Олег УКЛАДОВ
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Уже не первую неделю статистика заболеваемости коронавирусом в регионе растет. Всю неделю Омская область стабильно держится в ТОП-15 по количеству заражений за сутки, по данным всероссийского штаба по борьбе с вирусом.

За последнюю неделю в сводках местного оперштаба каждый день появлялись сообщения о новых смертях от COVID-19. За последнюю неделю скончались 8 человек. Общее число смертей в понедельник составляло 62 человека, а к пятнице возросло до 70. Только сегодня скончались 2 пациента, а вчера, 30 июня, в Омске был установлен рекорд - за сутки умерло сразу 3 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Ранее такой печальной тенденции в Омске не наблюдалось. Штаб неделями не фиксировал смертельных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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