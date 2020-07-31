За неделю в Омской области от коронавируса умерли 8 человек
Уже не первую неделю статистика заболеваемости коронавирусом в регионе растет. Всю неделю Омская область стабильно держится в ТОП-15 по количеству заражений за сутки, по данным всероссийского штаба по борьбе с вирусом.
За последнюю неделю в сводках местного оперштаба каждый день появлялись сообщения о новых смертях от COVID-19. За последнюю неделю скончались 8 человек. Общее число смертей в понедельник составляло 62 человека, а к пятнице возросло до 70. Только сегодня скончались 2 пациента, а вчера, 30 июня, в Омске был установлен рекорд - за сутки умерло сразу 3 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Ранее такой печальной тенденции в Омске не наблюдалось. Штаб неделями не фиксировал смертельных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU