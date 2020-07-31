В Омске коронавирусом заразилось еще 125 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T10:34:57+03:00

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За последние сутки в Омске число заболевших коронавирусом увеличилось на 125 человек. По информации Омского оперштаба, у 66 из них болезнь протекает бессимптомно.

Зафиксировали сегодня рекордное количество выздоровевших за день 114 человек. С начала пандемии 4 093 пациента победили COVID-19.

К несчастью, сегодня скончались еще 2 больных. Теперь список погибших составляет ровно 70 человек. В восьми омских лабораториях активно продолжают тестировать горожан на коронавирус. За сутки получено 3 546 новых результатов, всего же провели уже 296 878 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU