В нескольких омских районах на дорогах усилят патрули

Посты ДПС усилят в 3 районах области Фото: Олег УКЛАДОВ

Об усилении патрулей ГАИ на дорогах в 3 районах Омской области сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. Сегодня, 31 июля, дополнительные наряды появятся на дорогах в Любинском, Павлоградском и Таврическом районах области.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры помогут предотвратить аварии и пресечь нарушения правил дорожного движения. О причинах выбора именно этих трех районов не сообщают. Можно предположить, что в последнее время они отличились большим количеством ДТП за короткий период.

Чуть ранее подобная мера применялась в Калачинском, Оконешниковском и Кормиловском районах. Цели усиления патрулей называли те же.