В Омской области 6 котельных загрязняли воздух золой
Пока в Омске разбираются с выбросами сероводорода, в Полтавском районе Омской области местная прокуратура выяснила, что 6 котельных загрязняли воздух золой. В ходе проверки по просьбам местных жителей правоохранители выяснили, что теплоисточники в Новоильинском, Вольновском, Воронцовском, Еремеевском, Красногорском и Соловьевском селах работают без установок по очистке дыма от летучей золы. На ее постоянное выпадение и жаловались жители.
В пресс-службе омской прокуратуры сообщают, что уже состоялся суд. По его результатам местную администрацию обязали устранить нарушения. Ответчики пытались подать апелляцию в Омский областной суд, но там решение оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU