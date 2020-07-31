В Омской области 6 котельных загрязняли воздух золой

31 Июль 2020 2020-07-31T10:00:08+03:00

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Пока в Омске разбираются с выбросами сероводорода, в Полтавском районе Омской области местная прокуратура выяснила, что 6 котельных загрязняли воздух золой. В ходе проверки по просьбам местных жителей правоохранители выяснили, что теплоисточники в Новоильинском, Вольновском, Воронцовском, Еремеевском, Красногорском и Соловьевском селах работают без установок по очистке дыма от летучей золы. На ее постоянное выпадение и жаловались жители.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщают, что уже состоялся суд. По его результатам местную администрацию обязали устранить нарушения. Ответчики пытались подать апелляцию в Омский областной суд, но там решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU