2020-07-31T09:43:35+03:00
Общество

На камеру попала серьезная авария с маршруткой в Омске

Водитель проскочил перекресток на желтый и не справился с управлением [видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
В лобовом столкновении люди серьезно не пострадали. Фото: пресс-служба ГИБДД по Омской областиВ лобовом столкновении люди серьезно не пострадали. Фото: пресс-служба ГИБДД по Омской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром в Омске в микрорайоне Чередовой на перекрестке улиц Полторацкого и Демьяна бедного произошло серьезное ДТП. Его момент попал на камеры видонаблюдения. Ролик появился в социальных сетях.

Водитель "Ниссана" двигался по улице Демьяна Бедного и хотел проскочить перекресток на мигающий желтый. Он объехал автомобиль, начавший движение по улице Полторацкого, но не справился с управлением и врезался в "Газель Некст", стоявшую на встречной полосе на перекрестке.

Как сообщают в омском ГИБДД, обошлось без жертв. 59-летний водитель легковушки был трезв. Газель только направлялась на маршрут, поэтому пассажиров внутри не было. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария в Омске газель и легковушка.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске коронавирусом заразилось еще 125 человек
В нескольких омских районах на дорогах усилят патрули
Какие специалисты будут востребованы через 4 года, и как изменится рынок труда.
Доплаты за классное руководство получат 12 тысяч омских педагогов
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
В Омской области 6 котельных загрязняли воздух золой
На камеру попала серьезная авария с маршруткой в Омске
Вандалы в Омске закрасили знаменитое граффити в память о двух погибших велосипедистах
В Омске выбросы сероводорода в воздухе в 15 раз превысили норму
Омичи выберут название новой набережной на Левом берегу
Силовики впервые официально прокомментировал дело омского «левобережного маньяка»
Следком опубликовал фоторобот омского педофила, нападающего на девочек
В Омске на видео сняли нападение педофила на девочку
Омич с ребенком едва не утонули, переплывая протоку Иртыша
Проведение салюта ко дню города в Омске под вопросом
Мэр обсудила проекты благоустройства омских территорий
В Омске у остановок заметили людей в противочумных костюмах
Стало известно, какой будет погода в Омске в августе
Стало известно, почему в небе над Омском летали военные вертолеты
За сутки в Омске от коронавируса умерли 3 пациента