На камеру попала серьезная авария с маршруткой в Омске

31 Июль 2020 2020-07-31T09:43:35+03:00

В лобовом столкновении люди серьезно не пострадали. Фото: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Водитель проскочил перекресток на желтый и не справился с управлением [видео]

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Сегодня утром в Омске в микрорайоне Чередовой на перекрестке улиц Полторацкого и Демьяна бедного произошло серьезное ДТП. Его момент попал на камеры видонаблюдения. Ролик появился в социальных сетях.

Водитель "Ниссана" двигался по улице Демьяна Бедного и хотел проскочить перекресток на мигающий желтый. Он объехал автомобиль, начавший движение по улице Полторацкого, но не справился с управлением и врезался в "Газель Некст", стоявшую на встречной полосе на перекрестке.

Как сообщают в омском ГИБДД, обошлось без жертв. 59-летний водитель легковушки был трезв. Газель только направлялась на маршрут, поэтому пассажиров внутри не было. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария в Омске газель и легковушка.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU