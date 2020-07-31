На камеру попала серьезная авария с маршруткой в Омске
Сегодня утром в Омске в микрорайоне Чередовой на перекрестке улиц Полторацкого и Демьяна бедного произошло серьезное ДТП. Его момент попал на камеры видонаблюдения. Ролик появился в социальных сетях.
Водитель "Ниссана" двигался по улице Демьяна Бедного и хотел проскочить перекресток на мигающий желтый. Он объехал автомобиль, начавший движение по улице Полторацкого, но не справился с управлением и врезался в "Газель Некст", стоявшую на встречной полосе на перекрестке.
Как сообщают в омском ГИБДД, обошлось без жертв. 59-летний водитель легковушки был трезв. Газель только направлялась на маршрут, поэтому пассажиров внутри не было. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Авария в Омске газель и легковушка.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU