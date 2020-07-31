Вандалы в Омске закрасили знаменитое граффити в память о двух погибших велосипедистах

31 Июль 2020 2020-07-31T09:20:12+03:00

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На бетонной стене на перекрестке улиц Масленникова и Пушкина закрасили рисунок, посвященный двум омским велосепедистам. Они погибли под колесами автомобиля несколько лет назад. На граффити изображены велосипедисты Сергей Ефимов и Владимир Кабанов. Неизвестные нарисовали на этом месте надпись на черном фоне. Об этом сообщают представители велоклуба "Цепная реакция".

- Оба были замечательными людьми и погибли по вине автомобилистов. Стена с граффити была неофициальным мемориалом их памяти, к ней даже цветы приносили. И вот... Было - стало. И ничего не вернуть уже. Нет слов, - сокрушаются в велоклубе.

Напомним, что преподавателя ОмГУ Сергея Ефимова сбил на трассе автомобилист в 2013 году, а на председателя велоклуба "Цепная реакция" Владимира Кабанова в 2014 наехал пьяный водитель на Иртышской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU