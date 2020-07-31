Омичи выберут название новой набережной на Левом берегу

31 Июль 2020 2020-07-31T08:19:14+03:00

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Ранее омичам предлагали выбрать, какие городские пространства благоустроят в следующем году. На заседании градостроительного совета стало известно, что больше всего омичей проголосовало за территорию в микрорайоне Прибрежный. Там жители выбрали обширный участок в границах улиц Крупской, Лукашевича, Шаронова и Перелета, который сейчас действительно практически пуст. Сейчас градостроители решают, что именно там можно сделать: бульвар, сквер или набережную. Благоустраиваемый участок включает в себя и спуск к реке.

– Хорошо было бы дать возможность жителям поучаствовать в поисках названия. Здесь не нам решать, мы можем только варианты предложить, исходя из технологических решений, - заявила мэр Омска Оксана Фадина в ходе заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU