Омичи выберут название новой набережной на Левом берегу
Ранее омичам предлагали выбрать, какие городские пространства благоустроят в следующем году. На заседании градостроительного совета стало известно, что больше всего омичей проголосовало за территорию в микрорайоне Прибрежный. Там жители выбрали обширный участок в границах улиц Крупской, Лукашевича, Шаронова и Перелета, который сейчас действительно практически пуст. Сейчас градостроители решают, что именно там можно сделать: бульвар, сквер или набережную. Благоустраиваемый участок включает в себя и спуск к реке.
– Хорошо было бы дать возможность жителям поучаствовать в поисках названия. Здесь не нам решать, мы можем только варианты предложить, исходя из технологических решений, - заявила мэр Омска Оксана Фадина в ходе заседания.
ИСТОЧНИК KP.RU