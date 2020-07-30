2020-07-30T14:44:44+03:00
Общество

Омич с ребенком едва не утонули, переплывая протоку Иртыша

Отец сам настоял, чтобы мальчик плыл вместе с ним. Их спасли люди из МЧС
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ребенка согрели, а с отцом провели профилактическую беседу. Фото: ГУ МЧС по Омской областиРебенка согрели, а с отцом провели профилактическую беседу. Фото: ГУ МЧС по Омской области
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Инцидент произошел на Левом берегу Омска в районе гостиничного комплекса "Ника". Пяьный мужчина захотел попасть через протоку Иртыша на остров Кировский. Так как у него не было лодки, он отважился перебраться вплавь, потащив за собой и девятилетнего сына. Это узкая протока между островом и Левым берегом Иртыша, поэтому течение там сильное. Отец и сын чуть не утонули, но к счастью добрались до острова. Сил вернуться назад у них уже не осталось.

По данным пресс-службы МЧС по Омской области о нуждающихся в помощи людях на острове сообщил очевидец. Спасатели оперативно прибыл на место и доставили семейство на берег, где ребенка согрели и осмотрели врачи, а с отцом провели профилактическую беседу полицейские.

- Данный вопиющий случай можно отнести к грубому несоблюдению правил безопасного поведения на воде, - подчеркнула в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Омич с ребенком едва не утонули, переплывая протоку Иртыша
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