2020-07-30T14:24:28+03:00
Общество

Проведение салюта ко дню города в Омске под вопросом

В мэрии еще не знают, будут ли проводить фейерверк
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Судьба фейреверка ко дню города в Омске остается неизвестной. Фото:https://vk.com/seregindadaСудьба фейреверка ко дню города в Омске остается неизвестной. Фото:https://vk.com/seregindadaФото: ВКонтакте
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Совсем скоро Омско будет отмечать 304 день рождения. Из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий в этом году проводятся в онлайн формате. Неизвестна пока и судьба салюта. Ранее в мэрии предлагали заменить традиционный фейерверк на видеопроекции на значимых для города зданиях. Но теперь, похоже, от этой идеи отказались.

- Пока нет информации о готовящемся фейерверке ко дню города, - заявили в пресс-службе мэрии.

Также омичам напомнили о стандартных правилах личного использования пиротехники. Горожан просят покупать ее в специализированных магазинах, чтобы избежать подделок. А запускать салюты стоит на площадках, где будет соблюдено безопасное расстояние до зрителей, домов и машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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