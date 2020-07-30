Проведение салюта ко дню города в Омске под вопросом

30 Июль 2020 2020-07-30T14:24:28+03:00

В мэрии еще не знают, будут ли проводить фейерверк

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро Омско будет отмечать 304 день рождения. Из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий в этом году проводятся в онлайн формате. Неизвестна пока и судьба салюта. Ранее в мэрии предлагали заменить традиционный фейерверк на видеопроекции на значимых для города зданиях. Но теперь, похоже, от этой идеи отказались.

- Пока нет информации о готовящемся фейерверке ко дню города, - заявили в пресс-службе мэрии.

Также омичам напомнили о стандартных правилах личного использования пиротехники. Горожан просят покупать ее в специализированных магазинах, чтобы избежать подделок. А запускать салюты стоит на площадках, где будет соблюдено безопасное расстояние до зрителей, домов и машин.

ИСТОЧНИК KP.RU