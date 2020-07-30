2020-07-30T13:34:48+03:00
Общество

В Омске у остановок заметили людей в противочумных костюмах

Они обрабатывают места массового скопления людей специальными растворами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После каждого рейда снаряжение пожарных проходит тщательную обработку Фото: ГУ МЧС по Омской областиПосле каждого рейда снаряжение пожарных проходит тщательную обработку Фото: ГУ МЧС по Омской области
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Сегодня жители Левобережья в Омске наблюдали как люди в противочумных костюмах обрабатывают недавно установленные теплые остановки каким-то раствором.

В пресс-службе омского МЧС рассказали, что это сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию объектов транспортной инфраструктуры. Такие обработки про информации ведомства проводятся ежедневно с начала режима самоизоляции на 273 объектах.

- Специально созданная группа в средствах защиты при помощи ранцевых огнетушителей распыляет дезинфицирующее вещество в местах, часто посещаемых людьми. Сегодня нами охвачено 29 остановочных комплексов, - прокомментировал начальник инженерной службы специализированной пожарной части Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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