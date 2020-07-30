В Омске у остановок заметили людей в противочумных костюмах

30 Июль 2020 2020-07-30T13:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня жители Левобережья в Омске наблюдали как люди в противочумных костюмах обрабатывают недавно установленные теплые остановки каким-то раствором.

В пресс-службе омского МЧС рассказали, что это сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию объектов транспортной инфраструктуры. Такие обработки про информации ведомства проводятся ежедневно с начала режима самоизоляции на 273 объектах.

- Специально созданная группа в средствах защиты при помощи ранцевых огнетушителей распыляет дезинфицирующее вещество в местах, часто посещаемых людьми. Сегодня нами охвачено 29 остановочных комплексов, - прокомментировал начальник инженерной службы специализированной пожарной части Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU