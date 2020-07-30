Стало известно, какой будет погода в Омске в августе

30 Июль 2020 2020-07-30T12:57:11+03:00

Температура снова поднимется до +30, осадков не будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Глава омского министерства сельского хозяйства Николай Дрофа высказал опасения из-за прогноза синоптиков на август. Жаркая, засушливая погода стоит в области уже второй месяц, из-за чего пострадала треть урожая пшеницы.

Кратковременные дожди не смогли изменить ситуацию и достаточно охладить землю. Теперь омский гидрометеоцентр снова прогнозирует значительное повышение температуры. И это большая проблема для всего сельского хозяйства.

- К сожалению, Гидромет дает неутешительный прогноз. Будет увеличение температуры до +30 градусов, и осадки не прогнозируются. Прогноз пока неутешительный, – приводят слова чиновника РИА "ОмскИнформ" со ссылкой на эфир "Радио России".

С подобной засухой омские аграрии сталкиваются впервые за последние 8 лет. Все время они наоборот страдали от излишней влажности.

ИСТОЧНИК KP.RU