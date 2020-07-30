Стало известно, почему в небе над Омском летали военные вертолеты

30 Июль 2020 2020-07-30T12:37:03+03:00

Вертолеты оказывали поддержку с воздуха при обороне от предполагаемого противника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Несколько дней подряд в небе над Омском местные жители наблюдали несколько боевых вертолетов. Сообщения об этом появились в соцсетях. Один из жителей Московки даже заснял их на видео. Многих сибиряков взволновал этот ролик.

Как стало известно, вертолеты Ми-24 были частью военных учений под Омском. Об этом сообщили в пресс-службе омского министерства безопасности.

- Главная цель учений – обустройство временного железнодорожного пути в обход железнодорожного узла Омск и строительство мостового перехода через реку Иртыш с целью обеспечения бесперебойного движения поездов по временной схеме, в связи с условным разрушением вероятным противником железнодорожного моста через реку Иртыш, - рассказали об учениях в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU