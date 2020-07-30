За сутки в Омске от коронавируса умерли 3 пациента

30 Июль 2020 2020-07-30T11:59:55+03:00

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За минувшие сутки в Омске зафиксировали 119 новых случаев заражения. Этот показатель вывел Омскую область на 12 строчку в федеральном рейтинге по заболеваемости коронавирусом в регионах. По данным омского оперштаба, у 68 человек заболевание протекает бессимптомно.

Выздоровели 92 человека. Число летальных случаев увеличилось до 68. Сегодня скончались сразу 3 пациентов.

По районам Омской области число заразившихся распределилось следующим образом: Омск – 61 новый случай, Марьяновский район – 26, Большереченский – 10, Омский, Москаленский районы – по 7, Исилькульский, Калачинский районы – по 2, по одному новому случаю заражения коронавирусной инфекцией в Любинском, Полтавском, Крутинском и Азовском районах.

В Омских лабораториях провели еще 3 243 теста. Под постоянным наблюдением врачей продолжают оставаться 1 361 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU