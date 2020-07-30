2020-07-30T11:39:28+03:00
Общество

Названа дата заседания оперштаба, где обсудят снятие ограничений в Омске

Омичи опасаются, что новых послаблений в режиме не будет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Коронавирусом каждый день заражается более 100 человекКоронавирусом каждый день заражается более 100 человекФото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня назвали дату очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске. Оно состоится в понедельник, 3 августа. На нем обсудят возможные послабления ограничений, еще сохранившихся в городе из-за угрозы распространения коронавируса.

Но омичи опасаются, что город не получит новых послаблений, а даже наоборот, режим могут ужесточить. Уже неделю количество зараженных COVID-19 каждый день превышает 100 человек, а выздоровевших почти всегда в 2 раза меньше.

Болезнь с начала пандемии унесла жизни 65 сибиряков. Также стоит отметить, что Омская область стабильно держится в ТОП-15 по уровню заражения среди регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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