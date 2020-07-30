Появилось видео с боевыми вертолетами над Омском
В соцсетях один из жителей Московки поделился видео с боевыми вертолетами над Омском. Пользователь рассказал, что видит машины в воздухе над своим районом уже не первый день. Он не может даже предположить, откуда они в городе и к чему могут готовиться. Но уверен: вертолеты действительно боевые.
В комментариях омичи предположили несколько объяснений. Кто-то уверен, что это вертолеты с Завода гражданской авиации, которые привезли на ремонт. Другие жители считают, что это подготовка к празднованию дня ВДВ. Официальных комментариев по поводу появления вертолетов в небе над Омском пока не было.
Боевые вертолеты над Омском.
ИСТОЧНИК KP.RU