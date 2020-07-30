Появилось видео с боевыми вертолетами над Омском

30 Июль 2020 2020-07-30T11:16:06+03:00

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В соцсетях один из жителей Московки поделился видео с боевыми вертолетами над Омском. Пользователь рассказал, что видит машины в воздухе над своим районом уже не первый день. Он не может даже предположить, откуда они в городе и к чему могут готовиться. Но уверен: вертолеты действительно боевые.

В комментариях омичи предположили несколько объяснений. Кто-то уверен, что это вертолеты с Завода гражданской авиации, которые привезли на ремонт. Другие жители считают, что это подготовка к празднованию дня ВДВ. Официальных комментариев по поводу появления вертолетов в небе над Омском пока не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/793449" frameborder="0"></iframe> Боевые вертолеты над Омском.

ИСТОЧНИК KP.RU