2020-07-30T11:16:06+03:00
Общество

Появилось видео с боевыми вертолетами над Омском

Жители недоумевают, откуда они взялись
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вертолеты летают над городом уже несколько дней подрядВертолеты летают над городом уже несколько дней подрядФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В соцсетях один из жителей Московки поделился видео с боевыми вертолетами над Омском. Пользователь рассказал, что видит машины в воздухе над своим районом уже не первый день. Он не может даже предположить, откуда они в городе и к чему могут готовиться. Но уверен: вертолеты действительно боевые.

В комментариях омичи предположили несколько объяснений. Кто-то уверен, что это вертолеты с Завода гражданской авиации, которые привезли на ремонт. Другие жители считают, что это подготовка к празднованию дня ВДВ. Официальных комментариев по поводу появления вертолетов в небе над Омском пока не было.

Боевые вертолеты над Омском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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