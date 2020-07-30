2020-07-30T11:13:57+03:00
Общество

В омском минобре рассказали, в каком формате начнется учебный год в школах

Также упомянули о возможности отсрочки начала занятий в ВУЗах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Школьники смогут вернуться за парты в сентябреШкольники смогут вернуться за парты в сентябреФото: Мария ЛЕНЦ
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Месяц остался до 1 сентября и омичи гадают, продлится дистанционное обучение или нет. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, в каком формате начнется учебный год в российских школах. Чиновница заверила, что осенью школьники начнут занятия в обычном режиме. Отсрочить начало учебного года разрешили только ВУЗам, но не больше, чем на 2 месяца.

- С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, - приводит слова Голиковой омский минобр.

В ведомстве подтверждают, что готовы начать занятия для омских школьников и студентов в сентябре в обычном режиме. Слухи о переходе школ на дистанционное обучение пока не подтверждаются. Отметим, что количество случаев коронавируса в Омской области уже приблизилось к 7 000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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