В омском минобре рассказали, в каком формате начнется учебный год в школах

30 Июль 2020 2020-07-30T11:13:57+03:00

Также упомянули о возможности отсрочки начала занятий в ВУЗах

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Месяц остался до 1 сентября и омичи гадают, продлится дистанционное обучение или нет. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, в каком формате начнется учебный год в российских школах. Чиновница заверила, что осенью школьники начнут занятия в обычном режиме. Отсрочить начало учебного года разрешили только ВУЗам, но не больше, чем на 2 месяца.

- С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, - приводит слова Голиковой омский минобр.

В ведомстве подтверждают, что готовы начать занятия для омских школьников и студентов в сентябре в обычном режиме. Слухи о переходе школ на дистанционное обучение пока не подтверждаются. Отметим, что количество случаев коронавируса в Омской области уже приблизилось к 7 000.

ИСТОЧНИК KP.RU