2020-07-30T10:35:23+03:00
Общество

«Девочки, не носите золото!»: Стало известно, что «левобережный маньяк» отбирает у своих жертв

Его интересуют цепочки и браслеты
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Обе женщины лишились дорогих нательных украшенийОбе женщины лишились дорогих нательных украшенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В соцсетях продолжают говорить о "маньяке", орудующем на Левом берегу в Омске. Жители сильно напуганы. В следкоме уже подтвердили два случая нападений на женщин.

Эта история уже обросла множеством слухов. Кто-то из омичей уверяет, что случаев 3 или 4. Но официально пока известно только о двух нападениях на женщин, которые в следственных органах не связывают между собой. Одна из жертв преступника скончалась от ножевого ранения, а вторая получила серьезные ранения, но осталась жива.

По сообщениям в соцсетях стало известно, что именно преступник снял со своих жертв. По некоторым данным, интересуют нападавшего драгоценности. У своих жертв он снял 2 золотые и 1 серебряная цепочки, крестик, подвеска и ладанка, а также 2 кольца. Сейчас омички в соцсетях дают друг другу советы:

- Девочки, не носите золото на Левом Берегу! - пишет одна из сибирячек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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