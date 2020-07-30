Глава минсельхоза прокомментировал слухи о подорожании хлеба из-за засухи в Омской области

30 Июль 2020 2020-07-30T10:22:08+03:00

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Из-за засухи и сократившегося урожая в регионе заговорили о возможном повышении цен на хлеб. Ситуацию прокомментировал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа. По его мнению, никаких предпосылок к этому нет, хоть объем госрезерва значительно сократился: с 300 до 70 тысяч тонн.

Среднее потребление зерна в Омской области составляет примерно 1,6 млн. тонн в год. Аграрии планировали в этом году собрать 3,5 миллиона тонн, но из-за жары ожидаемый урожай предположительно снизится на треть. Министр уверил, что необходимое количество зерна соберут в любом случае.

- Пока цена на зерно остается прежней. Она не растет. – прокомментировал ситуацию Дрофа в эфире «России-24». - Я думаю, что все факторы, влияющие на ценовую политику, будут сдерживаться. В госрезерве хранится до 70 тысяч тонн. В этом году было очень много реализации зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU