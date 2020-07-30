Чиновники заявили, что тушили свалку в Калачинске водой, а не фекалиями

30 Июль 2020 2020-07-30T09:57:41+03:00

Пожар не могут потушить уже больше недели Фото: ВКонтакте

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Накануне в соцсетях появились фотографии с горящей свалки в Калачинске. На них отчетливо видно, как ассенизаторская машина заливает место пожара. Местный депутат предположил, что огонь тушат фекалиями.

В Калачинской администрации эту информацию опровергли. Там рассказали, что в тушение полигона продолжается, завезено достаточно грунта. Сообщение о сборе фекалий для тушения очагов возгорания назвал не соответствующим действительности. По словам представителя Калачинской администрации, в машине была вода.

- Есть договоренность с предпринимателем, который на ассенизаторской машине закачивает техническую воду и транспортирует ее на полигон для пролива участков задымления. Техническую воду закачивают на котловане на улице Лисавенко, предназначенного для полива саженцев и ЗАО «Плодопитомника Лисавенко», - подчеркнул первый заместитель главы Калачинского района Александр Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU