2020-07-30T09:24:18+03:00
Общество

Жители севера Омской области зимой, скорее всего, снова останутся без газа

Им уже посоветовали обогреваться дровами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Людям предлагают отапливаться зимой электорообогревателями или с помощью печиЛюдям предлагают отапливаться зимой электорообогревателями или с помощью печиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Омской области планируют масштабный ремонт на Тевризском газоконденсатном месторождении. Из-за него сразу три района области, Тевриский, Тарский и Знаменский останутся без газоснабжения на всю зиму. Люди там отапливают дома с помощью газовых котлов, но в этом году им предложили перейти на печи или электричество.

- В сильные морозы потребление домовладений в Тевризе, Таре и Знаменке возрастает до 35 тыс. куб. м природного газа в сутки. Александр Бурков требует задействовать дополнительные источники тепла, чтобы подстраховать людей. Альтернатива голубому топливу в многоквартирном жилье — электротермическое оборудование, в индивидуальном жилищном секторе — печное отопление, - говорят в правительстве Омской области.

По поручению губернатора во этих районах готовят дополнительные источники тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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