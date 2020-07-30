Жители севера Омской области зимой, скорее всего, снова останутся без газа
В Омской области планируют масштабный ремонт на Тевризском газоконденсатном месторождении. Из-за него сразу три района области, Тевриский, Тарский и Знаменский останутся без газоснабжения на всю зиму. Люди там отапливают дома с помощью газовых котлов, но в этом году им предложили перейти на печи или электричество.
- В сильные морозы потребление домовладений в Тевризе, Таре и Знаменке возрастает до 35 тыс. куб. м природного газа в сутки. Александр Бурков требует задействовать дополнительные источники тепла, чтобы подстраховать людей. Альтернатива голубому топливу в многоквартирном жилье — электротермическое оборудование, в индивидуальном жилищном секторе — печное отопление, - говорят в правительстве Омской области.
По поручению губернатора во этих районах готовят дополнительные источники тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU