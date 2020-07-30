Омский минздрав на госзакупках покупает 1 500 мешков для тел умерших

30 Июль 2020 2020-07-30T08:14:40+03:00

Закупка мешков связана с текущей деятельностью больницы, а не с последствиями пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН

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Недавно Омская областная клиническая больница закупила 1500 мешков для перевозки трупов почти на 500 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Интересная деталь: незадолго до этого больницу перевели на прием коронавирусных больных.

В пресс-службе омского минздрава спешат успокоить горожан и утверждают, что эта закупка никак не связана с последствиями пандемии. В ведомстве большое количество мешков объясняют новыми санитарными требованиями, по которым на каждого умершего нужно 2 мешка.

- Закупка носит плановый характер в рамках пополнения запасов медицинского учреждения. Подобные поставки также осуществлялись, но производились в другой форме – все в рамках закона. С новым дополнительным статусом Омской областной клинической больницей закупка не связана и относится к текущему роду деятельности, - комментируют ситуацию медики.

ИСТОЧНИК KP.RU