Омский минздрав на госзакупках покупает 1 500 мешков для тел умерших
Недавно Омская областная клиническая больница закупила 1500 мешков для перевозки трупов почти на 500 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Интересная деталь: незадолго до этого больницу перевели на прием коронавирусных больных.
В пресс-службе омского минздрава спешат успокоить горожан и утверждают, что эта закупка никак не связана с последствиями пандемии. В ведомстве большое количество мешков объясняют новыми санитарными требованиями, по которым на каждого умершего нужно 2 мешка.
- Закупка носит плановый характер в рамках пополнения запасов медицинского учреждения. Подобные поставки также осуществлялись, но производились в другой форме – все в рамках закона. С новым дополнительным статусом Омской областной клинической больницей закупка не связана и относится к текущему роду деятельности, - комментируют ситуацию медики.
ИСТОЧНИК KP.RU