2020-07-30T07:47:24+03:00
Общество

В омской колонии опровергли вспышку коронавируса

Утверждают, что тесты заключенных на COVID оказались отрицательными
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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У жаловавшихся на простуду заключенных сразу взяли анализы на коронавирусУ жаловавшихся на простуду заключенных сразу взяли анализы на коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В омской колонии №6 побывал правозащитник Антон Дроздов. Он отправился посмотреть, как там соблюдают санитарные нормы из-за сообщений о том, что ранее в колонии зафиксировали вспышку коронавируса. Правозащитник заявил, что санитарные нормы в тюрьме соблюдаются плохо.

Сегодня пресс-служба омского УФСИН заявила, что тесты на COVID-19 оказались отрицательными. У заключенных, которые жаловались на здоровье, обычная простуда.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в ИК-6 УФСИН России по Омской области стабильная и находится под постоянным контролем. В учреждении на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, - говорят в ведомстве.

Как только несколько заключенных обратились в медчасть с жалобами на симптомы ОРВИ их немедленно изолировали, назначили лечение и взяли необходимые анализы, в том числе и на коронавирус.

- В настоящее время состояние здоровья осужденных оценивается как удовлетворительное, полученный анализ повторного теста на COVID-19 показал отрицательный результат. У всех контактировавших с ними людей также взяты тесты на коронавирус. Результаты тестов подтвердили отсутствие заболевания, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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