2020-07-30T07:20:25+03:00
Общество

В Омске поймали несколько пьяных водителей грузовиков

В ГИБДД устроили рейд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Полицейские выявили на омских дорогах 198 нарушений при эксплуатации большегрузовПолицейские выявили на омских дорогах 198 нарушений при эксплуатации большегрузовФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В ходе специального рейда "Большегруз" омские полицейские выявили несколько фактов управления грузовыми автомобилями в нетрезвом виде, а также множество других нарушений.

Одного пьяного водителя задержали на проспекте Мира. 42-летний мужчина управлял "Шакманом". Второго 55-летнего водителя поймали на улице Барабинская за рулем грузовика "Даф". Оба мужчина отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобили отправили на штраф-стоянку, а на водителей замели административные дела.

Также по данным пресс-службы УМВД, в ходе рейда на дорогах города выявили 42 большегруза с серьезными неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, 22 машины с перегрузом, 8 с нарушениями требований дорожных знаков.

В полиции напоминают, что нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта может обернуться штрафом от 1000 до 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советском округе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Омский минздрав на госзакупках покупает 1 500 мешков для тел умерших
Омичи снова жалуются на выбросы в Омске
Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2
Губернатор сделал обращение к омским врачам, борющимся с коронавирусом
В омской колонии опровергли вспышку коронавируса
В Омске поймали несколько пьяных водителей грузовиков
«Ростелеком» принял участие в онлайн-выставке «Агро-Омск – 2020»
Сушинский рассказал о премии в 100 миллионов в «Авангарде»
В омской колонии, где была вспышка коронавируса, нашли нарушения санитарных норм
В Омске момент сброса нечистот из трубы в Омку попал на видео
В Омске от коронавируса умер еще 1 человек
Под Омском трое подростков без прав устроили жуткую аварию
Регион снова в ТОП-15: В Омске выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом
Мэр поздравила почетного гражданина Омска с днем города
Куда пойти учиться в Омске?
Омич забил до смерти престарелую мать за отказ идти домой
На асфальтовый завод, загрязнявший воздух в Омске, завели уголовное дело
Хотите предложить оппоненту разрешить спор в медиации и не знаете как? Выход есть.
Домашний адрес - природная здравница
Спасатели приходят на помощь
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Какие специалисты будут востребованы через 4 года, и как изменится рынок труда
Омские граффитисты хотели похвастаться перед друзьями росписью электрички, но не угадали с маршрутом
Джефф Росс «прожарил» коронавирус в интернете и преступников на ТНТ4