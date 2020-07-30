В Омске поймали несколько пьяных водителей грузовиков

30 Июль 2020 2020-07-30T07:20:25+03:00

Полицейские выявили на омских дорогах 198 нарушений при эксплуатации большегрузов Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В ходе специального рейда "Большегруз" омские полицейские выявили несколько фактов управления грузовыми автомобилями в нетрезвом виде, а также множество других нарушений.

Одного пьяного водителя задержали на проспекте Мира. 42-летний мужчина управлял "Шакманом". Второго 55-летнего водителя поймали на улице Барабинская за рулем грузовика "Даф". Оба мужчина отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобили отправили на штраф-стоянку, а на водителей замели административные дела.

Также по данным пресс-службы УМВД, в ходе рейда на дорогах города выявили 42 большегруза с серьезными неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, 22 машины с перегрузом, 8 с нарушениями требований дорожных знаков.

В полиции напоминают, что нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта может обернуться штрафом от 1000 до 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU