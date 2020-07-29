Сушинский рассказал о премии в 100 миллионов в «Авангарде»

29 Июль 2020 2020-07-29T19:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент команды опроверг прошлогодние слухи о премии в 100 миллионов, которую он, якобы, сам себе выписал по итогам успешного сезона. Сушинский предполагает, что этот фейк был придуман специально, чтобы испортить впечатление от сезона.

– Нормальные люди, которые хоть раз работали в какой-нибудь компании, понимают, что нельзя просто так выписать самому себе 100 млн. Тем более мы с Хацеем к деньгам вообще никакого отношения не имели. Для этого были соответствующие директора. И сейчас финансами распоряжается генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых. С нами лишь согласовывали бюджеты. Мы говорили, сколько средств нужно на поездки, игроков, зарплаты. И смешно думать, что в этих условиях можно без всякого контроля что-то себе выписать, – цитируют Сушинского «Известия».

Сушинский говорит о том, что вся команда получила такую премию, а это около 2 миллионов на каждого. Он отказался от этой суммы, тогда его лишили не только выплаты за удачный сезон, но и за финал.

Фактически Максим Сушинский не работает в "Авангарде" с весны этого года, а официально его уволили в конце июля.

ИСТОЧНИК KP.RU