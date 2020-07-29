В омской колонии, где была вспышка коронавируса, нашли нарушения санитарных норм

29 Июль 2020 2020-07-29T14:37:29+03:00

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В омских колониях побывал правозащитник Антон Дроздов. Он хотел проверить, как соблюдаются санитарные меры в местах лишения свободы в условиях пандемии. Мужчина побывал в СИЗО №1 и колонии строгого режима №6, в которой недавно фиксировали вспышку COVID-19.

По словам правозащитника, ситуация в обоих учреждениях складывается примерно одинаково: посетители и сотрудники приходят без масок и перчаток, а антисептика для рук нигде почти не найти. Но дозаторы для него есть.

- На входе в штаб висела грозная табличка в отношении посетителей без масок. Однако и дежурный, и другие сотрудники штаба были без масок, что было крайне удивительно. Руководство колонии опять было занято крайне важными карантинными мероприятиями и встреча с ними также не состоялась, — написал Дроздов.

В УФСИН по Омской области итоги рейда и соблюдение санитарных норм пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU