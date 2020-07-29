2020-07-29T13:25:30+03:00
Общество

В Омске от коронавируса умер еще 1 человек

Омичи умирают почти каждый день
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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COVID-19 регулярно уносит жизни омичейCOVID-19 регулярно уносит жизни омичейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Статистика заболеваемости в регионе не дает омичам расслабиться. С начала недели каждый день заражается более 100 человек, общее число зараженных с начала пандемии уже превысило 6,5 тысяч и составило 6 524 человека.

Омский штаб по борьбе с корнавирусом сообщил, что сегодня скончался еще один пациент. Медики уточнили, что у него был подтвержден диагноз COVID-19. С начала недели вирус унес жизни 3 омичей, на минувших выходных умерло еще 3, один из которых врач районной больницы.

Горожанам советуют быть осторожнее и соблюдать масочный режим, чтобы уберечь себя от заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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