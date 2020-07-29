В Омске от коронавируса умер еще 1 человек
Статистика заболеваемости в регионе не дает омичам расслабиться. С начала недели каждый день заражается более 100 человек, общее число зараженных с начала пандемии уже превысило 6,5 тысяч и составило 6 524 человека.
Омский штаб по борьбе с корнавирусом сообщил, что сегодня скончался еще один пациент. Медики уточнили, что у него был подтвержден диагноз COVID-19. С начала недели вирус унес жизни 3 омичей, на минувших выходных умерло еще 3, один из которых врач районной больницы.
Горожанам советуют быть осторожнее и соблюдать масочный режим, чтобы уберечь себя от заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU