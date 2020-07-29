Под Омском трое подростков без прав устроили жуткую аварию
Сейчас друзья находятся в больнице
По предварительным данным подростки не соблюдали ПДДФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ночью в 00:30 на трасс Омск-Тюмень произошла серьезная авария. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 17-летний водитель "семерки" при выезде на главную дорогу не уступил "Лэнд Роверу". В результате чего произошла авария
По данным пресс-службы омской полиции, сейчас водитель ВАЗа и два его пассажира, парень и девушка, находятся в больнице. Всем их по 17 лет. Водительских прав ни у кого из подростков не было.
Окончательные обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU