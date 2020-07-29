2020-07-29T11:51:13+03:00
Общество

Регион снова в ТОП-15: В Омске выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом

Омск уверенно держится в топ 15 по заболеваемости в регионах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Интенсивность заболеваемости в регионе не снижатсяИнтенсивность заболеваемости в регионе не снижатсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным омского штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся стабильно превышает 100 человек в день. За минувшие сутки выявили 111 новых случаев заражения. С таким показателем Омск занял 14 место в рейтинге заболеваемости по версии всероссийского штаба.

Также за день вирус унес жизнь еще одного человека. У него был подтвержден диагноз - коронавирус. Теперь общее число погибших составляет 65 человек.

90 человек за сутки вылечились от COVID-19 и общее число с начала пандемии составило 3 887. В омских лабораториях за сутки провели 3 414 тестов. Их общее число теперь составляет 289 579 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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