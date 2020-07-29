2020-07-29T11:18:49+03:00
Происшествия

Омич забил до смерти престарелую мать за отказ идти домой

Женщина боялась возвращаться в дом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пенсионерка скончалась на следующий день после побоевПенсионерка скончалась на следующий день после побоевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия случилась в одном из сел под Омском. Соседи обнаружили престарелую соседку в ее доме мертвой. Полиция зафиксировала смерть женщины и следы тяжелых побоев.

По данным следственного комитета к произошедшему может быть причастен сын погибшей. 59-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и часто вел себя не адекватно. По версии следствия, в ночь на 25 июля мужчина жестоко избил свою 81-летнюю мать, за то, что она боялась возвращаться к нему в дом. На следующий день пенсионерка скончалась, не получив медицинской помощи.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу, ведется следствие. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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