Омич забил до смерти престарелую мать за отказ идти домой

29 Июль 2020 2020-07-29T11:18:49+03:00

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Трагедия случилась в одном из сел под Омском. Соседи обнаружили престарелую соседку в ее доме мертвой. Полиция зафиксировала смерть женщины и следы тяжелых побоев.

По данным следственного комитета к произошедшему может быть причастен сын погибшей. 59-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и часто вел себя не адекватно. По версии следствия, в ночь на 25 июля мужчина жестоко избил свою 81-летнюю мать, за то, что она боялась возвращаться к нему в дом. На следующий день пенсионерка скончалась, не получив медицинской помощи.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу, ведется следствие. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU