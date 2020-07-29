2020-07-29T10:15:04+03:00
Общество

Омские граффитисты хотели похвастаться перед друзьями росписью электрички, но не угадали с маршрутом

Друзья даже не заметили ошибки, отсыпаясь на станции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Друзья всю ночь расписывали два вагона электрички Фото: УТ МВД России по СФОДрузья всю ночь расписывали два вагона электрички Фото: УТ МВД России по СФО
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Два молодых омича расписали два вагон электрички в Татарске. Они рассчитывали, что утром поезд поедет в Омск и они смогут похвастаться перед друзьями своими достижениями в уличном искусстве.

Но не угадали с маршрутом. Электричка поехала в Барабинск. Парни даже не заметили этого, потому что отсыпались на посадочной платформе после рисования ночью. Там их и задержали полицейские.

По данным пресс-службы транспортной полиции, двое молодых людей 20 и 22 лет давно увлекаются стрит-артом, легально участвовали в соревнованиях граффитистов в Омске. Сейчас ведется проверка по факту нанесения рисунков на вагоны. Сотрудники РЖД подсчитывают ущерб и затраты на смывание краски, а омичам может грозить не административная, а уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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