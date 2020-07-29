Несколько районов Омска останутся без воды
30 июля без холодного водоснабжения целый день проведут жители Левого берега, городка Нефтяников и Порт-Артура. Как сообщает "ОмскВодоканал", это произойдет из-за плановых работ по смене задвижек на водопроводе.
С 10 до 20 часов воду отключат в Порт-Артуре по следующим адресам:
улица 1-я Тепловозная в домах № 22, 24, 26;
улица 2-я Тепловозная в домах №2, 3, 4, 15;
переулок Воровского в домах № 4, 6;
улица Воровского в домах №116, 116б, 116 корп. 2, 116а (детский сад), 116 корп. 4, 116/4, 116 корп. 6, 116, корп. 7, 116 корп. 8, 114.
Машина с питьевой водой бедет стоять по адресу ул. 2-я Тепловозная дом 15.
с 10 до 20 часов отключат воду в Нефтяниках по адресам:
ул. 22 Апреля в домах №44, 40а, 42, 43/3;
ул. Нефтезаводская в домах №27а, 27, 27/1, 29/1, 29, 29а, 31а, 31, 31б, 33, 35, 37;
площадь Лицкевича №1.
с 9:30 до 23 часов отключат воду на Левом берегу по адресам:
проспект Комарова в домах №9, 9а, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/1б, 11/4, 13, 14;
ул. Степанца №3;
ВНС-413;
ул. Туполева №10;
ул. Перелета №10.
ИСТОЧНИК KP.RU