Несколько районов Омска останутся без воды

29 Июль 2020 2020-07-29T08:30:49+03:00

Жители нескольких районов на весь день останутся без холодной воды, поэтому запасы лучше сделать заранее Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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30 июля без холодного водоснабжения целый день проведут жители Левого берега, городка Нефтяников и Порт-Артура. Как сообщает "ОмскВодоканал", это произойдет из-за плановых работ по смене задвижек на водопроводе.

С 10 до 20 часов воду отключат в Порт-Артуре по следующим адресам:

улица 1-я Тепловозная в домах № 22, 24, 26;

улица 2-я Тепловозная в домах №2, 3, 4, 15;

переулок Воровского в домах № 4, 6;

улица Воровского в домах №116, 116б, 116 корп. 2, 116а (детский сад), 116 корп. 4, 116/4, 116 корп. 6, 116, корп. 7, 116 корп. 8, 114.

Машина с питьевой водой бедет стоять по адресу ул. 2-я Тепловозная дом 15.

с 10 до 20 часов отключат воду в Нефтяниках по адресам:

ул. 22 Апреля в домах №44, 40а, 42, 43/3;

ул. Нефтезаводская в домах №27а, 27, 27/1, 29/1, 29, 29а, 31а, 31, 31б, 33, 35, 37;

площадь Лицкевича №1.

с 9:30 до 23 часов отключат воду на Левом берегу по адресам:

проспект Комарова в домах №9, 9а, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/1б, 11/4, 13, 14;

ул. Степанца №3;

ВНС-413;

ул. Туполева №10;

ул. Перелета №10.

ИСТОЧНИК KP.RU