2020-07-29T08:16:39+03:00
Общество

Соцсети: В Калачинске пожар на местной свалке тушат фекалиями

Полигон горит уже не первый день
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Местные пожарные не спешат тушить свалку, вместо них за дело взялись ассенизаторы Фото: Виталий ПоддубиковМестные пожарные не спешат тушить свалку, вместо них за дело взялись ассенизаторы Фото: Виталий Поддубиков
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Калачинская свалка горит уже больше недели. Как сообщает депутат местной администрации Виталий Поддубиков, пожар продолжается уже 10 дней. Потушить его пока не удалось. Но в этом процессе принимают участие теперь не только пожарные службы, но и якобы ассенизаторы.

Депутат поделился фотографиями, где видно, что на свалку приезжают ассенизаторские машины и заливают очаги возгорания нечистотами. Неподалеку виднеется и сгоревший накануне трактор, числящийся на балансе свалки.

Поддубиков замечает: этих же рабочих уже штрафовали за несанкционированный слив фекалий в полях под Калачинском. Официальных комментариев пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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