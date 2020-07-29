Соцсети: В Калачинске пожар на местной свалке тушат фекалиями
Калачинская свалка горит уже больше недели. Как сообщает депутат местной администрации Виталий Поддубиков, пожар продолжается уже 10 дней. Потушить его пока не удалось. Но в этом процессе принимают участие теперь не только пожарные службы, но и якобы ассенизаторы.
Депутат поделился фотографиями, где видно, что на свалку приезжают ассенизаторские машины и заливают очаги возгорания нечистотами. Неподалеку виднеется и сгоревший накануне трактор, числящийся на балансе свалки.
Поддубиков замечает: этих же рабочих уже штрафовали за несанкционированный слив фекалий в полях под Калачинском. Официальных комментариев пока не было.
ИСТОЧНИК KP.RU