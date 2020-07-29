2020-07-29T08:10:19+03:00
Общество

Стало известно когда в Омск вернется жара

Омичам лучше подготовиться к жаркой неделе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Погода в конце месяца будет дождливой, зато потом придет недельная жараПогода в конце месяца будет дождливой, зато потом придет недельная жараФото: ВКонтакте
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До конце июня погода в городе не ожидается значительного повышения температуры. Сегодня и завтра, 29 и 30 июля, ожидается 24-25 градусов тепла, небольшие дожди.

В пятницу, 31 июля, Обь-Иртышский гидрометеоцентр прогнозирует грозу и +20...+25 градусов тепла.

А вот начало августа принесет в Омск настоящую летнюю жару. Выходные в городе будут теплыми и без осадков. В субботу, 1 августа, ожидается потепление до +27, вечером до +31. В воскресенье, 2 августа, также без дождей и до +32.

Теплая погода сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 3 августа, прогнозируют до +31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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