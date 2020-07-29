Стало известно когда в Омск вернется жара
До конце июня погода в городе не ожидается значительного повышения температуры. Сегодня и завтра, 29 и 30 июля, ожидается 24-25 градусов тепла, небольшие дожди.
В пятницу, 31 июля, Обь-Иртышский гидрометеоцентр прогнозирует грозу и +20...+25 градусов тепла.
А вот начало августа принесет в Омск настоящую летнюю жару. Выходные в городе будут теплыми и без осадков. В субботу, 1 августа, ожидается потепление до +27, вечером до +31. В воскресенье, 2 августа, также без дождей и до +32.
Теплая погода сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 3 августа, прогнозируют до +31.
ИСТОЧНИК KP.RU