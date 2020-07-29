Появилось сообщение о новом нападении маньяка на Левобережье Омска

29 Июль 2020 2020-07-29T07:21:53+03:00

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Накануне в соцсетях появилось сообщение от анонимного пользователя о том, что на Левом берегу в Омске в районе Прибрежный появился маньяк. По заверениям неизвестного он орудовал на ул. Крупской, ул. Степанца, ул. Бульвар Зеленый, бул. Архитекторов. Маньяк выслеживает жертв от магазинов, отбирает вещи и деньги. В посте подчеркивают, что убили 1 девушку, а двоих ранили.

Сегодня стало известно о еще одном нападении на женщину. О нем сообщил анонимный пользователь в соцсетях.

- Срочно, омичи! Будьте осторожны! Было совершено нападение на женщину, в лифте, информации о состоянии нет, известно, что у пострадавшей ножевые ранения. Произошло все по адресу Степанца, 6, - говорит автор поста.

В пресс-службе полиции факт нападения подтверждают. Отмечают, что все случилось вчера, 28 июня. Пенсионерка 66 лет сейчас находится в больнице. По факту нападения проводится проверка, но о серийном характере нападений речи не идет. 10 дней назад преступник зарезал женщину в лифте там же на Левом Берегу. В следкоме подтверждают оба нападения, но пока не связывают с одним и тем же преступником.

ИСТОЧНИК KP.RU