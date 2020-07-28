Омск занял первое место место в России по количеству похоронных бюро

28 Июль 2020 2020-07-28T18:38:28+03:00

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В необычном рейтинге засветился Омск. Его авторы зацепились за фразу из книги Ильфа и Петрова "12 стульев":

«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

В итоге они решили составить рейтинг по индексу Ильфа и Петрова. Определяли самые мрачные, самые подстриженные и самые эротические города России. Омск ожидаемо отнесли к суровым и мрачным. В нашем городе больше всего похоронных фирм в расчете на душу. По этому показателю мы на первом месте.

- В Москве похоронных контор в пересчете на жителей едва ли не меньше всего в стране. И это, как мне кажется, должно вселять оптимизм в местных. Москва – город для жизни! На обратной стороне погребального рейтинга – Омск с его репутацией самого мрачного города страны. 127 «похоронок» на 1 млн человек – и правда, не многовато ли? - сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU