2020-07-28T14:36:34+03:00
Общество

Появилось видео, как Омске белка зашла в цветочный магазин

Правда ей ничего не продали [видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Животное неожиданно заглянуло в цветочный магазинЖивотное неожиданно заглянуло в цветочный магазинФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, как в один из цветочных магазинов забежала белка. Необычная посетительница стала активно прыгать по полкам, будто изучала товар. Продавцы переживали, что животное разобьет какой-нибудь из горшков с цветами, но обошлось.

- При съемке видео ни одна белка и растение не пострадали, - рассказала автор видео.

Ролик взорвал социальные сети. В комментариях омичи умилялись зверьку и уже успели пошутить о том, что бела ушла без покупок, потому что не соблюдала масочный режим.

Белка в омском цветочном магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24