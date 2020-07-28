Появилось видео, как Омске белка зашла в цветочный магазин
Правда ей ничего не продали [видео]
Животное неожиданно заглянуло в цветочный магазинФото: Алексей ФОКИН
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В соцсетях появилось видео, как в один из цветочных магазинов забежала белка. Необычная посетительница стала активно прыгать по полкам, будто изучала товар. Продавцы переживали, что животное разобьет какой-нибудь из горшков с цветами, но обошлось.
- При съемке видео ни одна белка и растение не пострадали, - рассказала автор видео.
Ролик взорвал социальные сети. В комментариях омичи умилялись зверьку и уже успели пошутить о том, что бела ушла без покупок, потому что не соблюдала масочный режим.
Белка в омском цветочном магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU