Появилось видео, как Омске белка зашла в цветочный магазин

28 Июль 2020 2020-07-28T14:36:34+03:00

Правда ей ничего не продали [видео]

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В соцсетях появилось видео, как в один из цветочных магазинов забежала белка. Необычная посетительница стала активно прыгать по полкам, будто изучала товар. Продавцы переживали, что животное разобьет какой-нибудь из горшков с цветами, но обошлось.

- При съемке видео ни одна белка и растение не пострадали, - рассказала автор видео.

Ролик взорвал социальные сети. В комментариях омичи умилялись зверьку и уже успели пошутить о том, что бела ушла без покупок, потому что не соблюдала масочный режим.

Белка в омском цветочном магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU