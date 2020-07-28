В омском минздраве прокомментировали приехавшую проверку из Москвы

28 Июль 2020 2020-07-28T14:02:59+03:00

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Сегодня в СМИ появилась информация о проверке омского министерства здравоохранения федеральными чиновниками. Как стало известно, инспекция прилетела от федерального минздрава. Причины не уточняются, но представители омского министерства уверяют: это обычная практика и ничего страшного не случилось.

- Все министерства и ведомства любого регионального правительства в любой точке России проверяют вышестоящие инстанции. Это нормальная практика, которая существует с незапамятных времен. Да, в министерство здравоохранения приезжали представители профильного министерства с плановой проверкой. Думаю, что, если там будет что-то интересное, все мы об этом обязательно узнаем, - прокомментировали визит федеральных коллег в пресс-службе омского минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU