За соблюдением масочного режима в Омске будут следить с помощью камер в транспорте

28 Июль 2020 2020-07-28T12:57:38+03:00

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За соблюдением масочного режима в общественном транспорте следят министерство транспорта совместно с омским ГИБДД. В ведомствах намерены ужесточить меры контроля. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам общественного порядка министерства региональной безопасности Юрий Чистяков:

- Мы совместно с ГИБДД с использованием специализированого программного обеспечения «Поток+», которое входит в аппаратный комплекс «Безопасный город», проверяем транспортные средства, используя возможности средств видеонаблюдения. Проверено всего более 1500 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Выявлено 453 нарушения, когда люди были без индивидуальных средств защиты органов дыхания, - рассказал Чистяков.

Пока не понятно, как именно после обнаружения факта нарушения на видео будут искать самого нарушителя. Но представитель ведомства отметил, что нет цели оштрафовать как можно больше людей, "важно вести профилактическую работу". Как вариант, Чистяков предложил транспортным организациям просто не пускать в салон пассажиров без масок.

Напомним, что масочный режим продлен в Омской области до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU