В Омске воришка пытался спрятаться от полиции на крыше

28 Июль 2020 2020-07-28T12:04:15+03:00

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Сегодня ночью в 4:30 патруль Росгвардии получил вызов от жительницы Центрального округа. Женщина сообщила, что в дом их соседей пытается проникнуть подозрительный человек. Соседей в эту ночь дома не оказалось, поэтому она и обратила внимание на странные звуки. Вместе с братом они решили проверить, что случилось и увидели странного мужчину. Он пытался попасть в дом через разбитую форточку.

Когда росгвардейцы прибыли на вызов, мужчина пытался спрятаться от них на крыше сарая. На вопрос, зачем пытался попасть в чужой дом, ответил, что сильно замерз и хотел согреться. По данным пресс-службы Росгвардии, ранее мужчина уже был судим за кражи и грабеж, сейчас выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU