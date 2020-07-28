2020-07-28T11:47:23+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как омичам правильно носить маску

А также заявили о продлении масочного режима в Омске
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня на пресс-конференции представители омского Роспотребнадзора рассказали о судьбе масочного режима в Омске.

Со средствами индивидуальной защиты омичи не расстанутся как минимум до 1 сентября. Официально о продлении масочного режима сообщила представитель Роспотребнадзора Марина Бойко.

В городе активно проводятся проверки по соблюдению режима, уже выписано 55 штрафов, а 12 предприятий были вынуждены приостановить деятельность. А омичам напомнили, что маску нужно носить правильно.

- Когда маска на подбородке – это не считается, что носится маска. Мы за такое наказываем, это нарушение. И рот, и нос должны быть закрыты маской во время ее использования, – особенно подчеркнула Марина Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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