В Омске за сутки коронавирусом заразилось 115 человек - у 70 больных нет симптомов
По данным омского штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки заболело еще 115 человек. Уточняют, что у 70 болезнь протекает бессимптомно. Общее число заразившихся с начала пандемии 6 413.
Также за прошедший день коронавирус унес жизни еще 2 омичей. Общее количество смертей теперь составляет 64 человека. На поправку пошел 61 человек. Теперь общее число выздоровевших увеличилось до 3 797.
Больше всего заразившихся по-прежнему в Омске - 86 случаев, в Омском районе – 8, в Марьяновском, Исилькульском районе – по 3, в Саргатском, Калачинском, Любинском, Азовском районах – по 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Большереченском, Павлоградском, Москаленском, Крутинском, Нижнеомском, Шербакульском, Называевском районах области.
Общее количество тестов на COVID-19 в омских лабораториях достигло 286 165 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU