В Омске за сутки коронавирусом заразилось 115 человек - у 70 больных нет симптомов

28 Июль 2020 2020-07-28T11:33:46+03:00

Уже третий день количество заболевших превышает 100 человек

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По данным омского штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки заболело еще 115 человек. Уточняют, что у 70 болезнь протекает бессимптомно. Общее число заразившихся с начала пандемии 6 413.

Также за прошедший день коронавирус унес жизни еще 2 омичей. Общее количество смертей теперь составляет 64 человека. На поправку пошел 61 человек. Теперь общее число выздоровевших увеличилось до 3 797.

Больше всего заразившихся по-прежнему в Омске - 86 случаев, в Омском районе – 8, в Марьяновском, Исилькульском районе – по 3, в Саргатском, Калачинском, Любинском, Азовском районах – по 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Большереченском, Павлоградском, Москаленском, Крутинском, Нижнеомском, Шербакульском, Называевском районах области.

Общее количество тестов на COVID-19 в омских лабораториях достигло 286 165 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU