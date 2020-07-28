В Омске купят 24 новых трамвая за 688 миллионов
В Омске определили поставщика партии новых трамваев. Аукцион выиграла фирма АО "Уралтрансмаш", входящая в НПК "Уралвагонзавод". Они привезут в Омск трамваи модели "Спектр".
- Этой зимой трамвайный вагон "Спектр" проходил тестовую эксплуатацию в Омске и хорошо себя зарекомендовал. Новые трамваи, изготовленные на вагоностроительном заводе АО "Уралтрансмаш", начнут поступать к нам в августе, после заключения контракта, – прокомментировал глава департамента транспорта Александр Вялков.
В администрации планируют закупить 24 новых трамвая в рассрочку за 688 млн рублей. Расплачиваться придется пять лет. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что покупка новых трамваев и получение списанных из Москвы позволит обновить омский парк на треть и сократить его износ на 50%.
ИСТОЧНИК KP.RU