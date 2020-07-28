2020-07-28T10:22:19+03:00
Общество

В Омске купят 24 новых трамвая за 688 миллионов

Расплачиваться за них придется 5 лет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Трамваи модели "Спектр" поступят в Омск уже в конце лета Фото: АО "Уралтрансмаш"Трамваи модели "Спектр" поступят в Омск уже в конце лета Фото: АО "Уралтрансмаш"
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В Омске определили поставщика партии новых трамваев. Аукцион выиграла фирма АО "Уралтрансмаш", входящая в НПК "Уралвагонзавод". Они привезут в Омск трамваи модели "Спектр".

- Этой зимой трамвайный вагон "Спектр" проходил тестовую эксплуатацию в Омске и хорошо себя зарекомендовал. Новые трамваи, изготовленные на вагоностроительном заводе АО "Уралтрансмаш", начнут поступать к нам в августе, после заключения контракта, – прокомментировал глава департамента транспорта Александр Вялков.

В администрации планируют закупить 24 новых трамвая в рассрочку за 688 млн рублей. Расплачиваться придется пять лет. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что покупка новых трамваев и получение списанных из Москвы позволит обновить омский парк на треть и сократить его износ на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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